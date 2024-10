Barcelona - Nach dem klaren 4:1 gegen ihren ehemaligen Club FC Bayern München hat Torjäger Robert Lewandowski vor allem den Anteil des neuen Barcelona-Trainers Hansi Flick gelobt. „Hansi hat immer ein Rezept. Wir glauben an ihn, er glaubt an uns“, sagte der 36-Jährige nach dem Champions-League-Duell bei DAZN. „Er schafft es, zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern immer eine Balance zu finden, so dass wir alle zusammen in eine Richtung gehen.“

Flick und Lewandowski arbeiteten bereits beim FC Bayern erfolgreich zusammen. Für beide war es am Mittwochabend ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Arbeitgeber. „Ein Sieg gegen Bayern München ist nicht nur für Barcelona, sondern auch für mich etwas Besonderes“, sagte der Pole. „Heute auf dem Platz musste ich das aber alles wegschmeißen. Wir waren etwas energischer als die Bayern.“

Lewandowski selbst schoss in der 36. Minute das Tor zum 2:1. Er traf damit zum ersten Mal seit seinem Wechsel nach Barcelona gegen seinen Ex-Club.

Flick gab das Kompliment an seine Spieler zurück. „Ich bin happy, weil es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist“, sagte der frühere Bayern- und Bundestrainer. „Man hat das Gefühl: Wenn man hier eine Sitzung macht, wenn man taktische Vorgaben gibt, dann setzen sie das sofort um. Von daher bin ich sehr, sehr stolz.“