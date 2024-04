Merseburg - Die FDP in Sachsen-Anhalt will am Samstag auf einem Landesparteitag in Merseburg über ein Rahmenwahlprogramm für die Kommunalwahlen im Juni debattieren. Im Entwurf heißt es unter anderem, ausländische Fachkräfte sollten einen Anspruch haben auf schnelle, unkomplizierte und möglichst digitale Antragstellung und Bearbeitung ihrer Anliegen. Für den Zuzug qualifizierter Fachkräfte sollen die Einwanderungsbehörden gestärkt werden.

Im Zentrum eines weiteren Leitantrags steht unter anderem die Wirtschaftspolitik. Sachsen-Anhalt solle zu einem „Zentrum für Innovation und Fortschritt“ werden, heißt es darin. Der Strukturwandel in der Kohleregion und die Ansiedlung großer Unternehmen wie Intel in Magdeburg seien ein Aufruf zum Handeln. Nach eigenen Angaben hatten die Liberalen in Sachsen-Anhalt zuletzt rund 1200 Mitglieder.