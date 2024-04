Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt die Kommunalwahlen statt. Die FDP möchte sich in den Kommunen für eine bessere Gewinnung von Fachkräften einsetzen.

Merseburg - Die FDP in Sachsen-Anhalt drängt darauf, die Anerkennung von Abschlüssen ausländischer Fachkräfte zu verbessern. Diese sollten einen Anspruch haben auf schnelle, unkomplizierte und möglichst digitale Antragstellung und Bearbeitung ihrer Anliegen, heißt es im Programm zu den Kommunalwahlen im Juni, dass die Liberalen am Samstag auf einem Landesparteitag in Merseburg beschlossen haben. Für den Zuzug qualifizierter Fachkräfte sollen die Einwanderungsbehörden gestärkt werden.

Man brauche in Sachsen-Anhalt Fachkräfte aus dem In- und Ausland, sagte der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Andreas Silbersack. Er kritisierte die AfD, die nur auf Rückkehrer aus anderen Bundesländern setze. Das werde nicht reichen, so Silbersack.

Der Delegierte Frank Witte aus dem Saalekreis forderte in der Debatte zum Programm mehr Fördermöglichkeiten für Investitionen in den Kommunen. Die Kosten beispielsweise für den Bau von Kitas und Schulen seien sehr stark gestiegen, so Witte. „Bitte macht was“, sagte er in Richtung der Landtagsfraktion.

Der parlamentarische Geschäftsführer Guido Kosmehl wies darauf hin, dass die schwarz-rot-gelbe Koalition den Kommunen über den Finanzausgleich zuletzt deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt habe. Auch die Möglichkeiten des Landes seien begrenzt, so Kosmehl. Nach eigenen Angaben haben die Liberalen in Sachsen-Anhalt rund 1200 Mitglieder.