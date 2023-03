Weimar - Mehrere Städte in Thüringen beteiligen sich am Samstag wieder an der weltweiten „Earth hour“ der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Unter anderem in Weimar, Eisenach, Jena und Altenburg wird von 20.30 Uhr an für eine Stunde die Beleuchtung an bekannten Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet.

So bleibt in Eisenach die Wartburg im Dunkeln, in Jena unter anderem die historische Stadtmauer. In Weimar bleibt das Licht am Deutschen Nationaltheater und den Museen der Klassik Stiftung aus, ebenso am Glockenturm der Gedenkstätte Buchenwald.

Der WWF will mit der Aktion auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen. Rund um den Globus gehen um jeweils 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Die Aktion gibt es seit 15 Jahren - immer am letzten Samstag im März.