Der Blick in den Himmel hat am Morgen für Verwunderung gesorgt. (Archivbild)

Berlin - Beobachtungen von Leuchtspuren am nächtlichen Himmel haben bei der Polizei die Telefone klingeln lassen. Die Anrufe seien „nicht panisch“ gewesen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Er sprach von ein oder zwei Anrufen. Die Anrufer hätten ihre Beobachtungen mitgeteilt und sich nach der Ursache erkundigt. Auch bei der Polizei in Stendal hätten sich Anrufer nach den Himmelerscheinungen erkundigt, hieß es.

Ein Anrufer aus Bautzen in Sachsen habe von „etwas Hellem am Himmel“ oder einem „Lichtball“ berichtet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz. Auch bei der Polizei in Brandenburg habe es wegen der Erscheinungen Hinweise gegeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. „Wir konnten aber nicht sagen, was das war.“