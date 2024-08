Gartenfreunde sollen auf der Anlage in Bad Zwischenahn Information, Inspiration und Erholung finden. Abends zeigt sich der Park der Gärten nun in farbenfrohem Licht.

Eine Installation in Form eines Sternenhimmels wird im Park der Gärten farblich illuminiert.

Bad Zwischenahn - Der Park der Gärten im Ammerland präsentiert seine Pflanzen bis Mitte September abends in besonderer Atmosphäre: Beim „Lichtzauber im Park“ bekommen Gärten, Bäume, Sträucher, Pflanzen, Wiesen und Wege glanzvolle Muster und abstrakte Strukturen, wie der Park in Bad Zwischenahn mitteilte. Demnach hüllen Tausende Lichtquellen das Areal in ein neues Gewand und bilden Umgebungen voller Licht und Schatten. Zudem säumten Skulpturen, fantasievolle Objekte und Projektionen die Flaniermeile der Grünanlage.

Der Park der Gärten in Bad Zwischenahn entstand auf dem Gelände der ersten Landesgartenschau in Niedersachsen 2002. Seit dem Jahr 2003 ist die Anlage für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Nach Angaben der Betreiber ist der Park Deutschlands größte Mustergartenanlage - mit 44 Mustergärten. Die Anlage will Gartenfans inspirieren und Gestaltungsmöglichkeiten zeigen. Im Rhododendronpark stehen rund 2.000 verschiedene Rhododendronarten und -sorten.

Den Parkbetreibern zufolge kamen im vergangenen Jahr rund 185.000 zahlende Gäste. Kinder und Jugendliche dürfen den Park in Begleitung von zahlenden Erwachsenen kostenlos besuchen.