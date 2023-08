Leipzigs Trainer Marco Rose blickt vor der Partie in die Runde.

Leipzig - Zur Verhinderung eines völligen Fehlstarts in die Fußball-Bundesliga muss RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellenführer Stuttgart gewinnen. Die Schwaben reisen beflügelt vom 5:0 gegen Bochum nach Sachsen. Doch die Statistik spricht gegen den VfB. Aus zehn Duellen mit Leipzig holte man nur zwei Punkte. „Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel übers Zentrum spielt“, sagte RB-Trainer Marco Rose. Leipzig muss nach dem 2:3 in Leverkusen vor allem defensiv besser stehen. Neue Ausfälle gibt es nicht, Routinier Kevin Kampl dürfte als Stabilisator ins zentrale Mittelfeld rücken.