Oranienburg - Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke an die Opfer des Holocaust und des Warschauer Aufstands 1944 erinnert. „Wir spüren es längst: Es ist nicht genug zu sagen, Rechtsextremismus, Antisemitismus hätten keinen Platz in unserem Land“, sagte Liedtke am Montag an der Gedenkstätte Sachsenhausen. Man müsse sich fragen, wie die Kraft der Erinnerung die Müdigkeitserscheinungen gegenüber der Demokratie überwinden könne.

In diesem Jahr war der Gedenktag nach Angaben des Landtags den Opfern des Warschauer Aufstands 1944 gewidmet. Damals setzten sich die Aufständischen 63 Tage lang gegen die deutschen Truppen zur Wehr, wie es in einer Mitteilung des Landtags hieß. Rund 180.000 Polinnen und Polen, überwiegend Zivilisten, verloren ihr Leben. Bei der Niederschlagung des Aufstands verübten die SS sowie Polizei- und Wehrmachtseinheiten zahllose Massaker. Rund 60.000 Warschauerinnen und Warschauer wurden in Konzentrationslager gebracht.

Der Gedenktag wird normalerweise am 27. Januar begangen, da am 27. Januar 1945 sowjetische Soldaten das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreiten. „In diesem Jahr fiel der 27. Januar auf einen Sonnabend, deshalb fand auch mit Rücksicht auf jüdische Bürgerinnen und Bürger die Gedenkveranstaltung in Sachsenhausen am Montag statt“, so die Erklärung der Landtagsverwaltung.