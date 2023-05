Dresden - Knapp 100 Fahrer des Essenslieferdienstes Lieferando sind am Donnerstagabend in Dresden einem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Arbeitsniederlegung gefolgt. Sie versammelten sich zunächst vor der Dresdner Lieferando-Niederlassung, um dann für eine Kundgebung am Goldenen Reiter in die Innenstadt zu ziehen. Die NGG hatte die Fahrer in den vergangenen Wochen bereits in verschiedenen Städten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen - etwa in Frankfurt am Main und Köln. In Dresden beschäftigt Lieferando nach Gewerkschaftsangaben rund 120 Fahrerinnen und Fahrer.

Dresden sei ein „gefährliches Pflaster für Fahrradfahrer“, hieß es. Ein Tarifvertrag mit einem verlässlichen Gehalt würde die Arbeitsbedingungen verbessern. Die NGG hat das Unternehmen im Februar zu Tarifverhandlungen für die rund 6500 Beschäftigten aufgefordert. Sie fordert unter anderem einen Stunden-Mindestlohn von 15 Euro, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge für Rand- und Feiertagsschichten.

Ein Lieferando-Sprecher verwies darauf, dass Lieferando-Fahrer in Deutschland durchschnittlich mehr als 14 Euro pro Stunde verdienten, zudem seien die Boni seit November zusätzlich erhöht worden. „Unser Modell einer unbefristeten Direktanstellung sowie der Umfang der Ausstattung und betrieblichen Mitbestimmung ist einzigartig und wäre unterstützenswert“, so der Sprecher.