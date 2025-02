Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat vor Champions-League-Gegner OSC Lille gewarnt. „Ein sehr ernstzunehmender Gegner. Sicherlich gibt es den ein oder anderen, der sagt, dass Lille nicht attraktiv ist. Ich sehe das genau umgekehrt“, sagte der 53-Jährige nach der Auslosung des Achtelfinals.

Kovac erklärte: „Ich kenne die französische Liga. Ich kenne OSC Lille. Ich weiß, welche Qualität in diesem Club steckt seit Jahren. Als ich in Monaco war, sind sie Meister geworden.“ Kovac trainierte die AS Monaco vom Sommer 2020 bis zum Winter 2021. In der Saison 2020/21 gewann Lille den Titel.

Der Club hat in der Ligaphase der Champions League unter anderem gegen Real und Atlético Madrid gewonnen. „Das wird ein schwerer Brocken“, sagte Kovac. „Wir dürfen nicht denken, dass es zwei einfache Spiele werden, nur weil wir die Bundesligamannschaft sind. Im Gegenteil: Das wird ein hartes Stück Arbeit.“

Kehl: Viertelfinale „Anspruch“ des BVB

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht Lille als interessanten und machbaren Gegner. „Auch wenn wir das Hinspiel zu Hause bestreiten, ist es unser Anspruch und klares Ziel, diese herausfordernde Hürde zu nehmen und uns für das Viertelfinale zu qualifizieren“, sagte der 45-Jährige.

„Lille ist ein sehr spannender Gegner, der in der Vorrunden-Abschlusstabelle als Siebter knapp vor uns lag“, sagte Kehl. Er beschreibt das Team um den früheren Dortmunder Thomas Meunier und Kylian Mbappés Bruder Ethan als „eine sehr defensivstarke Mannschaft, die in der Ligue 1 im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel kassiert.“

Der BVB spielt am 4. oder 5. März zunächst im heimischen Stadion und tritt am 11. oder 12. März in Lille an. Zweiter möglicher Gegner wäre Aston Villa gewesen. Die Engländer treffen nun auf den FC Brügge.