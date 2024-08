In manchen Umfragen zu den Wahlen in Ostdeutschland werden die FDP-Zahlen gar nicht mehr genannt, so mau sind sie. Dabei hat die FDP den Menschen dort doch einiges zu bieten - findet ihr Vorsitzender.

Die FDP droht bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. (Archivbild)

Die in Ostdeutschland vor desaströsen Wahlergebnissen stehende FDP macht den Menschen dort nach Einschätzung ihres Vorsitzenden Christian Lindner eigentlich ein attraktives politisches Angebot. „Unser Wertegerüst ist genau das, was viele in Wahrheit suchen", sagt Lindner in der neuen Folge seines Podcasts „CL+".

Das gelte beispielsweise für die Freiheit des Lebensstils - „also dir wird aus Berlin-Mitte nicht gesagt, dass du keinen Diesel mehr fährst, dass du nicht mehr auch das Kotelett grillen darfst, sondern das ist deine Entscheidung – übrigens bis hin zu der Heizung im Keller, die du verwendest“. Lindner nannte außerdem die FDP-Positionen zu den Themen Leistung, Meinungsfreiheit und Steuerung der Migration. „Für viel mehr ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger müsste das ein spannendes Angebot sein“, betonte der FDP-Chef.

Nach den Umfragen werden die Liberalen allerdings bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sie liegen dort bei jeweils 2 bis 3 Prozent.

Der Literaturprofessor Dirk Oschmann, mit dem der Parteichef und Bundesfinanzminister in seinem neuen Podcast spricht, bescheinigte FDP wie Grünen eine notorische Erfolglosigkeit in Ostdeutschland. „Die FDP und die Grünen haben nie einen Fuß auf den Boden bekommen im Osten, nirgendwo, außer eben vielleicht in den größeren Städten.“ Die FDP sei eine Partei, „in der sich der Osten (...) im Großen und Ganzen nicht wiederfindet“.

Oschmann hatte mit seinem Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ für Aufmerksamkeit gesorgt.