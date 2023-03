Linienbus fährt in Jena Fußgänger an

Jena - Ein Linienbus hat in Jena einen Fußgänger angefahren. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagmittag die Fahrbahn betreten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.