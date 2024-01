Chemnitz - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrgast in einem Linienbus in Chemnitz schwer verletzt worden. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin hatte beim Spurwechsel den Bus übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Kollision am Freitagnachmittag stürzte ein 65 Jahre alter Fahrgast des Busses. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.