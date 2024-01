Dresden - Ein Linienbus ist in der Nacht zum Montag in Dresden von der Straße abgekommen und in eine Bäckerei gefahren. Dabei wurden der 39 Jahre alte Busfahrer schwer und zwei 27 und 37 Jahre alten Fahrgäste leicht verletzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Demnach kam der 39-Jährige aus bislang unbekannter Ursache von der Bautzener Landstraße ab, prallte links gegen die Hauswand des Ladens und kam später rechts an einer weiteren Wand zum Stehen. Die Straße war laut Polizei nachts etwa zwei Stunden voll gesperrt.