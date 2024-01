Dresden - Die sächsischen Linken sehen die Demokratie in Deutschland durch zunehmende Aktivitäten von Rechtsextremisten bedroht und fordern deshalb eine „Allianz der Solidarität“. „Sie muss die Breite der demokratischen Organisationen in unserem Land umfassen - darunter die demokratischen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine und Bewegungen. Sie muss Druck machen für eine Politik der Solidarität“, erklärten die Parteivorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann am Donnerstag in Dresden. Nur so lasse sich die Demokratie verteidigen. Man brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung.

Die Linken erinnerten unter anderem an die Recherchen von Correctiv. Das Medienhaus hatte unlängst ein Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa im November 2023 öffentlich gemacht. Dort sprach Martin Sellner, früher Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, nach eigenen Angaben über „Remigration“. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Dagegen fanden unterdessen bundesweit Proteste statt.

Nach Einschätzung der Linken würden sich Rechtsextreme inzwischen öffentlich zu ihren Plänen bekennen. „Dennoch wirkt die Mehrheitsgesellschaft wie gelähmt, menschenfeindliche Positionen gelten in immer breiteren Schichten als akzeptabel - auch weil demokratische Parteien wie die CDU/CSU glauben, die extreme Rechte mit Zugeständnissen in Sprache und Tat bändigen zu können“, hieß es. Dabei sei das Gegenteil richtig. „Es ist höchste Zeit für eine breite Gegenbewegung, der sich möglichst viele Menschen und Organisationen anschließen.“