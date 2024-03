Die Linke regiert seit 2014 mit kurzer Unterbrechung in Thüringen. Auf einem Landesparteitag in Ilmenau berät die Partei ein Regierungsprogramm – und spricht sich angesichts schwacher Umfragewerte Mut zu.

Ilmenau - Die Linke will nach der Landtagswahl Regierungspartei in Thüringen bleiben. „Wir wollen nach dem 1. September weiterhin mit Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten Garant für ein weltoffenes, demokratisches und soziales Thüringen sein“, sagte die Parteivorsitzende Ulrike Grosse-Röthig am Samstag auf einem Parteitag in Ilmenau. Sie plädierte – trotz derzeit fehlender Mehrheiten – für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit SPD und Grünen. „Uns als Rot-Rot-Grün verbindet politisch mehr als mit anderen Parteien.“ Die Dreierkoalition regiert Thüringen mit einer kurzen Unterbrechung seit fast zehn Jahren, seit 2020 hat sie keine Mehrheit mehr im Landtag.

Diskutiert wird in Ilmenau ein Regierungsprogramm der Linken, das am Sonntag beschlossen werden soll. Es setzt auf mehr Staat auch zur Absicherung der Schwachen in der Gesellschaft. Ziel sei unter anderem ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr ab 2025 und „Bildung muss für uns beitragsfrei sein“, so die Parteichefin. Zum Krieg in der Ukraine sagte Grosse-Röthig, „wir haben die Forderung an Putin, stoppen Sie sofort den Krieg“. Die Linke setze sich auch für mehr Diplomatie ein.

Der Co-Vorsitzende der Linken, Christian Schaft, forderte die Mitglieder auf, sich von den derzeitigen Umfragewerten nicht entmutigen zu lassen. „Es liegt an uns, dass das keine Wahlergebnisse werden.“ In Umfragen liegt die Linke bei Werten zwischen 15 und 17 Prozent und damit nur etwa halb so hoch wie bei der Landtagswahl 2019. Die CDU kommt in Umfragen derzeit auf 20 und 23 Prozent, die als rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestufte AfD auf Werte zwischen 31 und 36 Prozent.