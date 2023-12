Magdeburg - Die oppositionelle Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt hat das Land aufgefordert, wegen der unsicheren Haushaltslage im Bund bei der Finanzierung von Demokratieprojekten einzuspringen. Ein entsprechender Antrag zur Überbrückungsfinanzierung soll im Zuge der Verabschiedung des Landeshaushalts 2024 am Donnerstag im Parlament gestellt werden, sagte die innenpolitische Sprecherin Henriette Quade am Dienstag in Magdeburg.

Durch die Haushaltssperre der Bundesregierung entsteht den Angaben zufolge für die über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ finanzierten Beratungsangebote und Fachstellen der Demokratiearbeit eine Förderlücke. Konkret gehe es beispielsweise um die Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus oder die Mobilen Opferberatungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, sagte Quade. Ohne die Freigabe der Mittel oder einen vorzeitigen Maßnahmebeginn könne die Beratungsarbeit nicht stattfinden. „Für die Träger bedeutet diese Situation, dass sie ihre Mitarbeitenden zum Januar 2024 entlassen und Büros kündigen müssen.“

Auch der Verein Miteinander mit der Arbeitsstelle Rechtsextremismus hatte kürzlich auf die schwierige Situation hingewiesen. „Gibt es nicht wenigstens zeitnah eine Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn, stehen die Demokratieprojekte vor dem Aus“, sagte Geschäftsführer Pascal Begrich.

Zugesagte Beratungen und Unterstützungen für Menschen in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und der Radikalisierungsprävention könnten dann laut Miteinander nicht weiter realisiert werden. Nötig sei deshalb eine zügige politische Einigung auf einen Bundeshaushalt 2024 ohne Kürzungen im Bereich der Demokratieförderung.