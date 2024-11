Der 80. Jahrestag des Kriegsendes in Deutschland im nächsten Jahr ist für die Linke-Fraktion in Thüringen ein bedeutendes Datum. Das unterstreicht sie jetzt mit einer parlamentarischen Initiative.

Die Linke will den 8. Mai im kommenden Jahr in Thüringen einmalig zum Feiertag machen.

Erfurt - Der 8. Mai soll im kommenden Jahr nach dem Willen der Linke-Landtagsfraktion einmalig in Thüringen zum Feiertag erklärt werden. Angesichts des 80. Jahrestags der Befreiung und des Endes des Zweiten Weltkriegs habe die Fraktion eine entsprechende parlamentarische Initiative eingebracht, sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft. Damit solle der Jahrestag in „der notwendigen Angemessenheit und der politischen Bedeutung, die er in diesen Zeiten hat“ gewürdigt werden.

Die Landesregierung könne per Verordnungsermächtigung von der Möglichkeit des einmaligen Feiertags Gebrauch machen, sagte Schaft. Er verwies darauf, dass der Jahrestag des Kriegsendes in Deutschland seit 2016 im Freistaat bereits als Gedenktag begangen wird. Der Thüringer Landtag hatte den 8. Mai damals zum Gedenktag erklärt, damit landesweit an die Kapitulation Deutschlands in besonderer Weise erinnert werden kann.