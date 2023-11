Dresden - Die Linke im Landtag fordern eine Landesoffensive für den sozialen Wohnungsbau in Sachsen. Dafür sollen Förderrichtlinien vereinfacht und ein Fonds in Höhe von 250 Millionen Euro aufgelegt werden, wie die Abgeordnete Juliane Nagel am Donnerstag in Dresden erläuterte. „Wir fordern ein dauerhaftes soziales Wohnungssegment in öffentlicher und gemeinnütziger Hand.“ Private Akteure dürften nicht für eine zeitlich begrenzte soziale Zwischennutzung bezuschusst werden. Sozialwohnungen sollten nach den Vorstellungen der Linken für 25 Jahre für diesen Zweck bestehen bleiben. Zahlreiche Sozialwohnungen gingen verloren, weil die Bindung ende, kritisierte Nagel. In Sachsen waren den Angaben zufolge 2017 noch 11.500 Sozialwohnungen übrig, zehn Jahre zuvor waren es noch 134.000. „Seitdem geht es nur sehr langsam aufwärts – auf 12.500 Einheiten Ende 2022.“