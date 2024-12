Halberstadt - Die Linke in Sachsen-Anhalt will heute (11.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl bestimmen. Dazu kommt in Halberstadt eine Landesvertreterversammlung zusammen. Spitzenkandidatin will die Landesvorsitzende Janina Böttger werden. Der Landesvorstand hat die 42-Jährige dafür vorgeschlagen. Böttger ist aktuell Referentin der Linken-Landtagsfraktion für Wirtschafts- und Europapolitik. Seit März 2022 ist sie Landesvorsitzende ihrer Partei. Der Bundestag soll wegen des Bruchs der Ampel-Koalition am 23. Februar vorzeitig neu gewählt werden.