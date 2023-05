Dresden - Die Landesvorsitzenden der Linken, Susanne Schaper und Stefan Hartmann, wollen Spitzenkandidaten ihrer Partei zur Landtagswahl im kommenden Jahr werden. Sie hätten auf der Sitzung des Landesvorstandes am Freitagabend ihre Bereitschaft dazu erklärt, informierte ein Sprecher der Linken. Allerdings können noch weitere Bewerber bis zum 21. August ihren Hut in den Ring werfen. Dann käme es zu einem Mitgliederentscheid. Andernfalls würde ein Landesparteitag im November über die Spitzenkandidaturen entscheiden. Der Vorstand habe beschlossen, dass die Partei mit zwei Personen als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl gehen werde, hieß es.

In Sachsen wird 2024 regulär ein neuer Landtag gewählt. Bei der Wahl 2019 war die Linke mit 10,4 Prozent drittstärkste Kraft hinter CDU und AfD. Die Partei hat den Wahlkampf schon im Blick. Die Arbeit am Wahlprogramm laufe seit einigen Monaten, hieß es.