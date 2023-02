Magdeburg - Die Linke in Sachsen-Anhalt schlägt einen einklagbaren Anspruch auf einen Pflegeplatz vor. „Wir haben in den Kommunen ein Problem und das heißt, nicht ausreichend Pflegeplätze zur Verfügung zu stellen“, sagte die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern, am Montag in Magdeburg. „Daran muss dringend gearbeitet werden. Natürlich erhöhen wir auf diese Weise den Druck.“

Die Frage sei, wie das Land und die Kommunen es schaffen könnten, ausreichend Pflegeplätze zu schaffen. Notwendig sei mindestens ein öffentliches Meldesystem für freie Plätze in der Pflege.

Die Linke wiederholte die Forderung einer besseren Bezahlung für Beschäftigte in Pflege und Betreuung. Die Arbeitsbedingungen müssten verbessert werden. Linken-Landesvorsitzende Janina Böttger betonte, dass angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels die öffentliche Daseinsvorsorge gefährdet sei. Es müssten diejenigen gestärkt werden, auf deren Rücken der Mangel heute schon ausgetragen werde.

Zuvor hatten sich Landesvorstand und Landtagsfraktion der Linken zu einer zweitägigen Beratung in Bad Dürrenberg getroffen. In den kommenden Jahren wolle die Linke gute Arbeit in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Mit attraktiven Arbeitsbedingungen müssten Menschen motiviert werden, zu bleiben, zu kommen und zurückzukommen.