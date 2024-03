Ilmenau - Die Linke setzt bei der Landtagswahl auf ihren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und ein Regierungsprogramm, das mehr Staat und Gerechtigkeit verspricht. Das 85 Seiten starke Programm wurde am Sonntag in Ilmenau auf einem Landesparteitag der Linken mit einigen Änderungen einstimmig beschlossen.

Es nennt als Vorhaben unter anderem ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr in Thüringen, ein landesweites 28-Euro-Ticket für junge Leute sowie die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Sie soll 100 Millionen Euro Startkapital bekommen und in einem ersten Schritt 1500 Wohnungen bauen oder sanieren und mit Sozialbindung anbieten.

Die Linke will mehr Gemeinschaftsschulen sowie den Ausbau kommunaler Gesundheitszentren. Abgeschafft werden sollen Schulnoten in den sogenannten Begabungsfächern Sport, Kunst und Musik. Die Partei spricht sich gegen eine Schuldenbremse aus. Gerechtigkeit sei für die Linke, „wenn jeder Mensch von Kindheit an bis ins hohe Alter gleiche Chancen bekommt und niemand fallen gelassen wird“, heißt es in dem Programm.

Auf dem zweitägigen Landesparteitag bekräftige Ramelow den Regierungsanspruch der Linken in Thüringen. Sein Ziel sei, „die AfD unter 30 (Prozent) und die Linke über 30 zu bringen“. Ramelow steht seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze einer rot-rot-grünen Koalitionsregierung. Sie hat allerdings seit 2020 keine Mehrheit im Landtag mehr und ist auf Kompromisse mit der Opposition angewiesen.