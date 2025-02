Die Linken erleben derzeit einen regelrechten Boom. In Sachsen haben sie nach einer Eintrittswelle in den vergangenen Wochen bei den Mitgliederzahlen wieder die Nase vorn.

Linke sind wieder mitgliederstärkste Partei in Sachsen

Die Linken sind nach einer Eintrittswelle wieder mitgliederstärkste Partei in Sachsen (Archivbild).

Dresden - Die Linken erleben eine Renaissance. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Bundestagswahl ist die Partei in Sachsen nun personell wieder die stärkste Kraft. Am Tag nach der Wahl wurde die Marke von 10.000 Mitgliedern überschritten, teilte die Partei mit. Seit Jahresanfang seien mehr als 3.200 Mitglieder dazugekommen, zuletzt täglich rund 100. Die Linke hat damit so viel Personal wie zuletzt 2012. Bundesweit rangiert der sächsische Landesverband bei der Mitgliederzahl hinter Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Pro Tag rund 100 neue Mitglieder bei den Linken

„Die anhaltende Eintrittswelle begeistert uns. Die neuen Mitglieder sind zwischen 14 und 84 Jahre alt, aus ganz Sachsen und bilden die Breite der sächsischen Gesellschaft ab“, betonte Landesgeschäftsführer Lars Kleba. Man freue sich darauf, viele Menschen in die Parteiarbeit einzubinden, und wolle auch nach der Bundestagswahl mit den Leuten im Gespräch bleiben - etwa mit Haustürgesprächen, Infoständen und Sozialsprechstunden. Dabei könne man die Unterstützung und den Tatendrang der vielen Neumitglieder gut brauchen.

Ältestes Parteimitglied ist 105 Jahre alt

Nach Angaben der Partei liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 46,2 Jahren. Die Altersspanne reicht von 14 bis 105 Jahre.

Die Linke war bei der Bundestagswahl auf 8,8 Prozent der Stimmen gekommen, nachdem sie 2021 unter der Fünf-Prozent-Hürde blieb und nur aufgrund von drei gewonnenen Direktmandaten wieder in den Bundestag einziehen konnte. In Sachsen erreichte sie 11,3 Prozent der Zweitstimmen und gewann mit Sören Pellmann in Leipzig ein Direktmandat.

Mit Blick auf die Mitgliederzahl folgt auf die Linken in Sachsen die CDU mit etwa 9.500 Mitgliedern. Die SPD hat aktuell gut 4.550, die Grünen kommen auf 4.500 und die AfD auf mehr als 3.600 - mit steigender Tendenz. Lediglich die FDP, die seit 2014 nicht mehr im Sächsischen Landtag und nun auch nicht mehr im Bundestag vertreten ist, hatte binnen Jahresfrist einen Mitgliederschwund von etwa 2.000 auf 1.900. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt ein Jahr nach seiner Gründung auf rund 80 Mitglieder, will die Strukturen aber nun ausbauen.