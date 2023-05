Dresden - Noch während am Oberlandesgericht in Dresden die Urteilsbegründung im Extremismus-Prozess gegen Lina E. lief, sind am Mittwochabend Sympathisanten durch die sächsische Landeshauptstadt gezogen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Teilnehmerzahlen, ein dpa-Reporter schätzte sie im niedrigen Hunderter-Bereich. Die Demonstrantinnen und Demonstranten hielten Transparente mit der Aufschrift „Free Lina“. Zu ähnlichen Demos war in zahlreichen deutschen Städten aufgerufen worden, darunter Berlin, Hamburg und am späteren Abend in Leipzig.

Das Oberlandesgericht hatte die 28 Jahre alte Studentin Lina E. am Mittwoch wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sie wurde der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Körperverletzung schuldig gesprochen. Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten.