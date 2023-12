Linke verlangen Investitionsprogramm für Sport in Sachsen

Armin Schuster nimmt an einer Sitzung im Landtag teil.

Dresden - Die Linken im Landtag haben ein Investitionsprogramm für den Sport in Sachsen angemahnt. „Die Abschaffung des Investitionspaktes Sportstätten seitens der Bundesregierung, fehlende Investitionsmittel aufgrund von Kürzungen im sächsischen Haushalt und Kostensteigerungen bewirken, dass Vereine mit dem Rücken zur Wand stehen“, erklärte die Abgeordnete Marika Tändler-Walenta am Mittwoch in Dresden. Der Investitionsbedarf für sächsische Sportstätten belaufe sich auf etwa 1,5 Milliarden Euro. Der auch für Sport zuständige Innenminister Armin Schuster (CDU) müsse diesem Problem begegnen.