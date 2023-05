Linke: Wahlalter senken und gratis Mittagessen in Schulen

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Magdeburg - Die Linke dringt im Landtag von Sachsen-Anhalt auf eine Absenkung des Wahlalters. Bei Kommunal- und Landtagswahlen sollen Jugendliche künftig ab 14 Jahren wählen können. Ein entsprechender Antrag steht am Freitag im Parlament auf der Tagesordnung. „Je früher demokratische Beteiligung beginnt, umso besser“, sagte Fraktionschefin Eva von Angern am Dienstag in Magdeburg.

Darüber hinaus nutzt die Fraktion im Parlament den in dieser Woche bevorstehenden Kindertag (1. Juni) dafür, das Augenmerk auf Kinder- und Jugendpolitik zu lenken. So soll ein eigenes Landesprogramm Schulsozialarbeit entstehen, sich die Landesregierung für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz stark machen, eine Kindergrundsicherung eingeführt und Präventionsangebote zur Vorbeugung von Jugendgewalt gestärkt werden.

Angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise forderte von Angern zudem ein kostenfreies Essen für Kinder in Kitas und Schulen. Bei vielen Essensanbietern bekomme man kein Mittagessen mehr unter vier Euro, sagte sie. Dies könnten sich viele Familien nicht mehr leisten.