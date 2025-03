Linke will 8. Mai zum Feiertag in Sachsen-Anhalt machen

Magdeburg - Die Linke will den Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Feiertag in Sachsen-Anhalt machen. Der 8. Mai solle als Tag der Befreiung von Nationalsozialismus und Krieg in das Feiertagsgesetz aufgenommen werden, heißt es in einem Antrag, über den Ende März im Landtag beraten werden soll.

Die Wehrmacht hatte nach dem von Deutschland begonnenen Weltkrieg am 8. Mai 1945 gegenüber den Alliierten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich kapituliert. Mit dem Feiertag solle das Bewusstsein für die historische Bedeutung des Tages gestärkt sowie an die Opfer und an das Leid durch Diktatur und Krieg erinnert werden, heißt es in dem Antrag.