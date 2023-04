Thüringen ist eine Hochburg der Linken, einer derzeit zerrissenen Partei. Sie stellt mit Bodo Ramelow in Thüringen ihren einzigen Regierungschef - und das soll nach der Landtagswahl 2024 so bleiben.

Sömmerda - Die Linke strebt nach der Landtagswahl 2024 eine Neuauflage der Regierungskoalition mit SPD und Grünen in Thüringen an. „Ich kämpfe für Rot-Rot-Grün“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag am Rande eines Parteitags in Sömmerda. Der 67-Jährige, der seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalition in Thüringen ist, tritt erneut als Spitzenkandidat seiner Partei an. „Klar ist, wir wollen wieder regieren“, sagte die Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig.

Mit dem zweitägigen Parteitag in Sömmerda startet die Thüringer Linke in die Wahlvorbereitung und Erarbeitung eines neuen Regierungsprogramms. Dabei liegt nach einer Reihe von Anträgen der Schwerpunkt darauf, den gesellschaftlichen Wandel sozial und ökologisch zu gestalten. Bei der Landtagswahl 2019 war die Linke mit Abstand stärkste Partei vor AfD und CDU geworden. Sie führt derzeit eine Minderheitskoalition an, der im Landtag vier Stimmen für Entscheidungen ohne die Opposition fehlen.

Als Problem mit Blick auf die nächste Landtagswahl voraussichtlich im Herbst 2024 bezeichnete Ramelow das Schwächeln der potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne auf Bundesebene. Beide stünden in der Ampel-Regierung in Berlin stark unter dem Druck der FDP.

Den Thüringer Landesverband der Linken mit derzeit rund 3500 Mitgliedern bezeichnete Ramelow als stabil - trotz der Belastungen durch die Dauerquerelen der Bundespartei und der Abspaltungsthesen der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht. Dem Landesverband drohe auch bei der von Wagenknecht angekündigten Gründung einer neuen Partei keine Zerreißprobe. Ähnlich äußerten sich die beiden Landesvorsitzenden Grosse-Röthig und Christian Schaft.

Schaft forderte Wagenknecht auf, die Hängepartie um die von ihr geplante Parteineugründung zu beenden. Sie müsse sich entscheiden und die Linke „nicht bis Herbst quälen“. Sie sei eine Belastung für alle in der Linken, die sich engagierten und Wahlkämpfe zu bestehen hätten.

Ramelow machte in seiner Parteitagsrede deutlich, dass er die Linke vor allem sozialpolitisch profilieren will. Er plädierte ebenso wie Landtagsfraktionschef Steffen Dittes dafür, mehr in kostenfreie Bildung zu investieren. „Ich möchte, dass Bildung und Betreuung beitragsfrei sind.“ Dabei habe er die Sorge, dass der Bund seine Finanzierung vor allem für die Kindergärten Stück für Stück zurückfahre. Für eine Kindergrundsicherung in Deutschland könnte das steuerliche Ehegattensplitting aufgegeben werden.

Für Änderungen plädierte Ramelow auch in der Asylpolitik. Migranten sollten die Chance bekommen, einen in Deutschland gestellten Asylantrag zurückzugeben und stattdessen eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. „Es ist ein Spurwechsel nötig.“ Es könne nicht sein, dass Deutschland im Ausland um Fachkräfte und Auszubildende werbe und gleichzeitig Menschen, die bereits ins Land gekommen seien, jahrelang eine Arbeitserlaubnis verweigere. „Menschen sitzen in der Asylfalle.“ Auf dem Parteitag hatten zwei Geflüchtete ein Transparent gezeigt, auf dem stand: „Habt ihr uns vergessen? Seit sieben Jahren in Thüringen ohne Aufenthaltstitel.“

Auch auf dem Parteitag wehrte sich der Ministerpräsident gegen Teile der Rechnungshofkritik an der Einstellungspraxis seiner Regierung. „Ich umgebe mich nicht mit Leuten, die keine Ahnung haben“, sagte Ramelow. In der Staatskanzlei sei seit seinem Amtsantritt als Regierungschef kein einziger Stuhl wegen des Parteibuchs des Mitarbeiters, der darauf sitzt, verrückt worden. Niemand sei wegen seiner Parteimitgliedschaft ausgegrenzt worden.

Der Thüringer Rechnungshof hat in einem seit Wochen diskutierten Sonderbericht die Einstellungspraxis bei Staatssekretären und Mitarbeitern im Umfeld der Regierungsmitglieder kritisiert und auf Gesetzesverstöße verwiesen. Ein Hauptvorwurf lautet, es habe in vielen Fällen keine Bestenauslese gegeben, Parteibücher hätten bei Einstellungen und Berufungen eine Rolle gespielt. Die Landesregierung hat diesen Vorwurf mehrfach zurückgewiesen. Ramelow sagte, drei der derzeit 13 Staatssekretäre der Landesregierung hätten kein Parteibuch.