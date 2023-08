Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Hannover - Niedersachsens Linke hat die Arbeit des Linksfraktions-Chefs im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch, gewürdigt. „Dietmar Bartsch hat acht Jahre lang die Fraktion zusammengehalten und linker Politik im Bundestag ein Gesicht gegeben - dafür gilt ihm großer Dank“, sagten die beiden Linken-Landesvorsitzenden Franziska Junker und Thorben Peters in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Bartsch hatte angekündigt, sein Amt abgeben zu wollen. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren, erklärte er in einem Schreiben an die Bundestagsfraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vor einigen Tagen hatte bereits seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug angekündigt. Hintergrund ist der Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht.

Die beiden Landesvorsitzenden forderten, dass sich der Vorstand der Bundespartei und die Bundestagsfraktion enger aneinander binden sollten. „Deswegen haben wir als Landesvorstand den Parteivorstand bereits aufgefordert, bei der Fraktionsneuwahl sein Vorschlagsrecht wahrzunehmen“, hieß es in der Stellungnahme der beiden Landesvorsitzenden.