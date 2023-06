Potsdam - Ein Antrag der Linken-Landtagsfraktion zum Hitzeschutz für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr ist am Dienstag im Brandenburger Landtag abgelehnt worden. Die Fraktionen der SPD, AfD, CDU und Grünen bezeichneten den Vorschlag in Teilen als unausgegoren. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) betonte, dass bereits umfassende Maßnahmen ergriffen würden. Fast an allen Bahnhöfen im Land gebe es beispielsweise bereits Wetterschutzhäuser.

Die Linke hatte angesichts des Klimawandels und höherer Temperaturen unter anderem gefordert, an Bahnhöfen mit hohem Fahrgastaufkommen bei Tageshöchsttemperaturen über 30 Grad unentgeltlich Trinkwasser auszugeben. Zudem sollten an allen Bahnhöfen Trinkwasserbrunnen aufgestellt und es solle für Schatten auf den Bahnsteigen gesorgt werden, hieß es in dem Antrag. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, dies in Verhandlungen mit den Eisenbahnunternehmen durchzusetzen und auch für entsprechende Maßnahmen in Bussen und Bahnen der kommunalen Verkehrsunternehmen zu sorgen. Der Hitzeaktionsplan des Landes soll demnach um den öffentlichen Nahverkehr ergänzt werden.

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter (SPD) sagte, dass die meisten reisenden genug Eigenverantwortung aufbrächten, um sich an heißen Tagen mit Getränken zu versorgen. Daniel Münschke (AfD) sagte, das Papier sei sehr schludrig, vage und wenig konstruktiv. Auch er hob auf die Eigenverantwortung der Bürger ab. Die Abgeordnete Nicole Walter-Mundt (CDU) sagte, dass auch Kommunen beispielsweise an Bahnhöfen für die Ausgestaltung zum Hitzeschutz verantwortlich seien. Es brauche diesen Antrag nicht. Clemens Rostock von den Grünen erklärte, der Antrag sei nicht zu Ende gedacht.