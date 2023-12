Potsdam - Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat von der Landesregierung Soforthilfen für Krankenhäuser gefordert. Mit dem Geld sollten Insolvenzen der Kliniken vermieden und die Gesundheitsversorgung in der Mark erhalten werden, hieß es in dem am Dienstag vorgestellten Antrag der Fraktion. Durch den Ukraine-Krieg seien die Kosten für die Häuser enorm gestiegen. Trotz Sonderinvestitionsprogrammen seien die Klinik chronisch unterfinanziert.

Viele der wirtschaftlich angeschlagenen Kliniken forderten zuletzt eine zusätzliche Finanzspritze des Bundes. Auch die brandenburgischen Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne machten deutlich, dass der Bund hier einen Schritt machen müsste. „Wir haben einen gewissen Dualismus bei der Finanzierung der Krankenhäuser“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Brandenburg habe mit Blick auf die Kliniken bereits eine der höchsten Investitionsquoten aller Länder.

Das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg kündigte vergangene Woche an, zum 1. Januar 2024 zwei Fachabteilungen zu schließen. Das Krankenhaus hatte nach eigenen Angaben Verluste in Millionenhöhe eingefahren. Betroffen sind die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen und die Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.

In Brandenburg steckt etwa das Elbe-Elster-Klinikum mit drei Standorten in einer finanziellen Schieflage. Stationen werden geschlossen. Die stationäre Versorgung soll ab Juni 2024 weitgehend auf zwei Standorte gebündelt werden. Zudem hatte 2022 das Krankenhaus Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) eine Planinsolvenz als Schutzschirmverfahren beantragt und einen Sanierungsplan zur Rettung aufgestellt.