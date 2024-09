Bremerhaven - Die Bremer Linkspartei will heute (11.00 Uhr) bei ihrem Parteitag in Bremerhaven über aktuelle politische Herausforderungen beraten. Der Leitantrag trägt den Titel „Die Linke in die Offensive bringen“. Neben Kritik an der Bundesregierung beschäftigt sich der Antrag des Vorstands mit der Lage im kleinsten Bundesland. „Bremen ist jünger und migrantischer als der Rest der Republik“, heißt es darin. „Bremen lebt seine Weltoffenheit und hat das Potenzial, die Vorteile zu nutzen.“

Die Zuwanderung ist demnach eine wesentliche Unterstützung, um Wirtschaftsleistung, soziale Strukturen und Lebensstandard zu sichern. Für eine erfolgreiche Integration brauche es aber mehr Investitionen in Bildung, Betreuung, Arbeitsmarktzugänge und Wohnen. „Diese Zukunftsorientierung muss im Zentrum unserer landespolitischen Anstrengungen stehen und im Zentrum unserer Forderungen an den Bund.“ Im kleinsten Bundesland regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei.