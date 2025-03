Berlin - Sabine Lisicki gibt nach der Babypause ihr Comeback auf dem Tennisplatz. Die 35-jährige Berlinerin kündigte per Videobotschaft auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin ihr Comeback an. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 wird bei der vom 4. bis 12. Oktober dauernden Premiere der Mallorca Women's Championships an den Start gehen. Ihre Tochter Bella wird im September ein Jahr alt.

„Ich habe viele großartige Erinnerungen an das Turnier auf Mallorca und freue mich besonders darauf, diesmal mit meinem neuesten Familienmitglied auf die Insel zu reisen“, sagte Lisicki in ihrer Botschaft auf der Tourismus-Messe. Lisicki hatte bereits 2016 und 2017 an den damaligen Mallorca Open teilgenommen.