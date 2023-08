Wolfsburg - Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski schwärmt vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs von dem Kölner Trainer Steffen Baumgart. „Steffen Baumgart wurde geboren, um Trainer des 1. FC Köln zu werden. Das passt wie Arsch auf Hose“, sagte die langjährige Club-Ikone des FC der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Was der aus der Mannschaft gemacht hat - Hut ab.“

Littbarski selbst erlebte in Köln seine erfolgreichste Zeit als Spieler. Zwischen 1978 und 1993 erzielte der gebürtige Berliner 116 Bundesliga-Tore für die Rheinländer.

2010 wechselte der 63-Jährige zum VfL Wolfsburg, für den er 13 Jahre in verschiedenen Funktionen arbeitete: Er begann als Co-Trainer, übernahm 2011 interimsweise den Cheftrainer-Posten, leitete später die Scouting-Abteilung und war zuletzt als Markenbotschafter des VfL tätig. Littbarskis Engagement für den VfL endete in diesem Sommer. Am Samstag treffen Köln und Wolfsburg in der Bundesliga aufeinander.