Leipzig - Einbrecher in Leipzig sind auf frischer Tat über Live-Bilder vom Wohnungsinhaber ertappt worden. Während sie einbrachen, wurden dem 36-Jährigen Bilder der Tat übermittelt und er rief die Polizei. Gegen die drei Tatverdächtigen sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Die Männer hatten sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft, in der sich zu diesem Zeitpunkt niemand befand. Die Einbrecher durchsuchten die Räume. Der Mieter konnte das Geschehen über eine Videokamera in seiner Wohnung verfolgen. Die alarmierte Polizei nahm drei Männer im Alter von 28, 31 und 39 Jahren noch im Hausflur vorläufig fest. Am Donnerstag seien sie einem Haftrichter vorgestellt und in Untersuchungshaft genommen worden.