Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein Lastwagen-Anhänger hat auf der A17 bei Bad Gottleuba-Berggießhübel am Montagabend gebrannt. Die Autobahn ist wegen starker Rauchentwicklung kurzzeitig voll gesperrt worden.

Der Lastwagenfahrer habe den Parkplatz Am Heidenholz verlassen, als seinem Beifahrer Funkenflug am Anhänger aufgefallen sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach stand kurz darauf der ganze Lastwagen-Anhänger in Flammen. Verletzt wurde dabei niemand. Wie es zu dem Funkenflug kam, ist derzeit noch unbekannt, wie der Sprecher weiter sagte.

Der Brand im Bereich der Parkplatzausfahrt sorgte für so eine starke Rauchentwicklung, dass die A17 für etwa eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt wurde. Die Spur in Richtung Prag blieb für weitere zweieinhalb Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.