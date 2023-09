Lkw-Anhänger brennt, während Fahrer in Kabine schläft

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Halle - Drei unbekannte Männer haben am Mittwochabend einen Lkw-Anhänger angezündet, während der Lastwagen-Fahrer in der Fahrerkabine schlief. Der 58 Jahre alte Mann konnte geweckt werden und blieb unverletzt, wie die Polizei Halle am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte ein Zeuge die drei Männer bemerkt, wie sie einen Hinterreifen anzündeten. Der Anhänger fing Feuer, die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.