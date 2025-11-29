Breitenworbis/Leinefelde-Worbis - Der Anhänger eines Lkws ist auf der A38 zwischen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) eine Böschung heruntergestürzt. Laut Leitstelle der Polizei kam der Anhänger am Freitagnachmittag infolge eines technischen Defekts rechts von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben riss der Anhänger vom Lkw ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte die Böschung herunter. Dort sei der Anhänger auf einem Feld seitlich zum Liegen gekommen.

Der 31-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 60.000 Euro. Die Unfallstelle sei zwischenzeitlich gesperrt gewesen, hieß es weiter. Nach Angaben der Autobahnpolizei blieb jedoch der linke Fahrstreifen frei, die Sperrung war um 20 Uhr beendet. Samstagfrüh (6.00 Uhr) sei die Verkehrswarnung aufgehoben worden.