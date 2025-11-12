Nach einem Lkw-Brand ist die A113 bei Berlin-Adlershof stadteinwärts dicht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden.

Berlin - Die A113 ist wegen eines Lkw-Brandes derzeit stadteinwärts auf Höhe Berlin-Adlershof gesperrt. In Richtung Süden sei die Fahrbahn am Mittwoch wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Aufräumen- und Bergungsarbeiten dauern nach Angaben der Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden an.

Ein mit Obst beladener Anhänger eines Lastwagens war in der Mittwochnacht auf der Autobahn in Brand geraten. Es sei niemand verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Fahrer habe sich selbst in Sicherheit bringen können. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.