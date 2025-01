Ein Lkw ist am Ernst-Reuter-Platz in den Gehweg eingebrochen.

Berlin - Beim Entladen ist ein Lastwagen am Ernst-Reuter-Platz in Berlin zum Teil in den Boden eingebrochen. Polizisten sperrten den Gehweg im Bereich zwischen Bismarck- und Hardenbergstraße in Charlottenburg großräumig ab. Der Laster wurde von einem Abschleppwagen vorsichtig aus dem Loch gezogen.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei, weil in den Boden eingelassene Glassteine unter der Last des Lkw nachgaben. Zu den Hintergründen konnte eine Polizeisprecherin nichts sagen.

Der darunterliegende Betrieb des U-Bahnhofs, wo die Linie 2 fährt, war nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe nicht beeinträchtigt. Auch für die Autofahrer kam es an dem Verkehrsknotenpunkt nicht zu größeren Behinderungen durch den knapp dreistündigen Einsatz.