Hohenwarsleben/Weißenfels - Sachsen-Anhalt hat an diesem Sonntag auf die Durchsetzung des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen verzichtet - auf den Autobahnen war aber nicht nennenswert mehr Verkehr als sonst auch. Es biete sich dasselbe Bild wie jeden Sonntag, hieß es bei der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben an der A2. Ähnliche Beobachtungen machte der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle in Weißenfels. Es seien vielleicht ein paar Lkw mehr unterwegs als sonst, aber nicht herausragend mehr.

Vor dem Hintergrund der für Montag angekündigten bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor hat Sachsen-Anhalt wie auch andere Bundesländer an diesem Sonntag darauf verzichtet, das Fahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. Damit folge man der Bitte des Bundesverkehrsministeriums, erklärte der Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitalisierung (MID), Stefan Thurmann. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden.