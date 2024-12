Berlin - Nach dem Tod einer Radfahrerin in Treptow-Köpenick soll ein Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht kommen. Laut Anklage wäre der Unfall bei rechtzeitiger Vollbremsung vermeidbar gewesen, wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer hätte nach den Ermittlungen die 74-jährige Frau sehen müssen.

Der Unfall ereignete sich am 17. Juli 2023 an der Salvador-Allende-Straße, wo der Laster laut Staatsanwaltschaft mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde in den Müggelschlößchenweg nach rechts einbog. Die 74-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Sie starb noch am Unfallort.

Im vergangenen Jahr starben nach Polizeiangaben 12 Radfahrerinnen und Radfahrer bei Verkehrsunfällen (2022: 10). In 6 Fällen handelte es sich um Senioren. Laut Polizei wurden die Unfälle in 8 Fällen durch die Radfahrer verursacht. Bei Abbiegeunfällen starben demnach 3 Menschen. Insgesamt verunglückten 4.810 Radfahrer im Jahr 2023 (2022: 5171)