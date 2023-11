Grimma - Eine Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Grimma (Landkreis Leipzig) gestorben. Der Lkw-Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagmittag an einer Kreuzung über eine rote Ampel und stieß mit dem Auto der 37-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge prallten nach dem Unfall gegen zwei weitere Autos, hieß es. Dabei wurde die 72 Jahre alte Fahrerin eines der beiden Autos den Angaben zufolge verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die B107 wurde wegen des Unfalls gesperrt.