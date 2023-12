Erfurt - Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Samstagmorgen in Erfurt-Mittelhausen über eine Verkehrsinsel und gegen mehrere Schilder gefahren. An einer Ampel kam er zum Stehen, wie die Polizei Erfurt am Samstag mitteilte. Demnach war der Mann am Steuer eingeschlafen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie es hieß. Der Schaden am Lastwagen beträgt laut Polizei etwa 15.000 Euro, die Kosten für die Reparatur der Schilder und Ampel liegen im mittleren vierstelligen Bereich. Die Beamten ermitteln gegen den 56-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.