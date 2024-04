Lkw fährt auf A100 in Leitplanke und kippt um: Stau

Berlin - Ein Lastwagen ist am frühen Mittwochmorgen auf der A100 in Höhe der Anschlussstelle Kurfürstendamm erst gegen die Leitplanke gestoßen und dann umgekippt. Dadurch kam es zu längeren Staus, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Demnach verletzte sich der Fahrer leicht an der Hand.

Zunächst waren zwei Spuren gesperrt, um 7.30 Uhr wurde die A100 Richtung Wedding voll gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) von Mittwochmorgen mussten Autofahrer zwischenzeitlich rund 90 Minuten mehr Zeit einplanen. Gegen 10.30 Uhr gaben die Beamten laut VIZ wieder einen Fahrstreifen frei und die Stauzeit ging zurück. Der Lkw sollte durch einen Kran von der Feuerwehr aufgerichtet und geborgen werden. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.