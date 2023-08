Lkw fährt auf A2 in Stauende: Sperrung wieder aufgehoben

Uhrsleben - Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ein Stauende übersehen und ist auf einen anderen Lkw aufgefahren. Danach bildete sich stundenlang ein Stau in Richtung Hannover. Erst kurz nach 21.30 Uhr waren alle drei Fahrspuren wieder frei, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. „Ich denke, dass sich der Stau jetzt schnell auflösen wird.“

Bei dem Unfall schob der Lkw-Fahrer insgesamt drei Laster mit seinem Fahrzeug ineinander, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer wurden verletzt, einer davon schwer. Der ursprüngliche Stau hatte sich nahe der Anschlussstelle Uhrsleben gebildet, dort waren zwei Transporter kollidiert. Zwei Fahrstreifen waren daraufhin gesperrt worden.

Bei dem Lkw-Unfall wurde unter anderem das Fahrerhaus eines Lasters abgerissen. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 150.000 Euro.