Hannover (dpa/lni) – - Bei einem Unfall mit einem Lkw und einem Auto in Hannover ist am Freitagmorgen ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte es ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Lkw sei auf einer Ampelkreuzung Industrieweg/Walter-Bruch-Straße in die Seite des Autos gefahren, in dem unter anderem das Kind saß. Warum es zu dem Unfall im Stadtteil Brink-Hafen kam, war zunächst unklar. Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort. Der Industrieweg ist weiterhin befahrbar, die Polizei regelt den Verkehr. Ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen; auch das Alter nicht.