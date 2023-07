Leipzig - Ein Lastwagen ist beim Linksabbiegen mit der Hausfassade eines Polizeipostens in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) kollidiert. Statt zu halten, flüchtete der Fahrer am Donnerstagmittag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach entstand an dem Gebäude ein Schaden von 3500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.