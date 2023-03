Erxleben - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 2 bei Erxleben (Landkreis Börde) in einen Graben gekippt. Dabei wurde der 37-jährige Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei aus Unachtsamkeit gegen 3.00 Uhr von der Straße abgekommen. Die Polizei kündigte an, dass für die Bergung des Lkws gegen 7.30 Uhr die rechte und mittlere Spur der Autobahn gesperrt wird. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.